Iraq: leader sciita Al Hakim, Onu deve monitorare corretto svolgimento elezioni

- Il leader sciita della coalizione delle Forze nazionali, Ammar al Hakim, ha chiesto alle Nazioni Unite di monitorare il corretto svolgimento delle elezioni irachene. Lo ha dichiarato l’ufficio stampa di Al Hakim, secondo il quale il leader ha ricevuto nel suo ufficio di Baghdad la rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu in Iraq, Jeanine Hennis-Plasschaert, per avere un confronto sugli ultimi sviluppi della scena politica irachena e sul ruolo che le Nazioni Unite dovranno ricoprire. Durante l’incontro, Al Hakim ha sottolineato che “le elezioni anticipate sono arrivate in risposta a una richiesta popolare, quindi è necessario rispettare le tempistiche e andare a votare il prossimo 10 ottobre", chiedendo alle “Nazioni Unite di garantire il monitoraggio internazionale”.(Res)