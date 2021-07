Mattarella: Di Maio, punto di riferimento per ognuno di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La gioia negli occhi del presidente Sergio Mattarella dopo il successo agli europei di calcio è un'immagine storica: un'immagine che ha trasmesso fiducia, felicità e serenità a un intero Paese, milioni di italiani che oggi dedicano al capo dello Stato i più sinceri auguri per i suoi 80 anni. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione degli 80 anni del presidente Mattarella nato a Palermo il 23 luglio 1941. "Punto di riferimento per ognuno di noi, nei mesi più drammatici e dolorosi di questa pandemia è stato sempre presente, ha saputo confortare le persone più fragili e trasmettere messaggi di speranza anche a chi doveva prendere decisioni importanti per il futuro degli italiani", ha dichiarato Di Maio. "Ci ha incoraggiato a non mollare - ha proseguito il ministro -, a non abbatterci, a non fermarci davanti alle difficoltà. Una guida saggia e autorevole anche nelle fasi politiche più delicate. Per tutto questo le siamo immensamente grati, Presidente. Buon compleanno e viva l’Italia".(Res)