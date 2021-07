Roma: Lega, Raggi sindaca delle discariche abusive, urgono telecamere a presidio del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni di Raggi rimarranno alla storia per il proliferare delle discariche abusive e per la fauna di cinghiali che vi rovistano dentro. Uno scenario vergognoso che ormai a macchia d'olio è presente dal centro alla periferia, con particolare attenzione a consolari in entrata e uscita dalla Capitale". Lo affermano in una nota Fabrizio Santori e Monica, dirigenti romani della Lega Salvini. "Quanto avviene in via Dante da Maiano, in IV Municipio, è la fotografia di una città le cui bellezze ambientali sono conservate in modo vergognoso da questa amministrazione di incapaci. Un luogo straordinario dal punto di vista ambientale e culturale per la presenza di catacombe vilipese da rovi e degrado. Un’area di Roma che dovrebbe essere valorizzata invece è tutta una discarica", proseguono i dirigenti leghisti. "Come Lega abbiamo chiesto l'installazione in questo tipo di aree, ce ne sono almeno una decina in tutto il territorio della Capitale, dove installare delle telecamere che fungano da deterrente per gli incivili che, con la scusa ovviamente ingiustificata del malfunzionamento delle isole ecologiche dell'Ama e del servizio insufficiente di ritiro ingombranti a domicilio, approfittano di un territorio incontrollato per usarlo abusivamente come discarica", concludono Santori e Picca.(Com)