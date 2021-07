Mattarella: Brunetta, gli 80 anni del capo dello Stato sono una festa della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ottant’anni del presidente Sergio Mattarella sono una festa della Repubblica, prima ancora che della sua Persona". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. "Egli infatti ha saputo e sa interpretare - aggiunge il ministro - la sua altissima funzione come sottrazione di sé e affermazione di uno Stato identificato come cuore e scudo della comunità nazionale. Si deve alla sua presenza - discreta e serena nella forma, appassionata e ferma nella sostanza - se in questi anni di drammatico cambio d’epoca l'Italia ha resistito a spinte dissolutive e ora si sta rivelando al mondo come un esempio e una guida per l’Europa. Grazie, presidente Mattarella! Ad multos annos!", conclude Brunetta. (Com)