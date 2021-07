Milano 2021: Marrazzo (Partito Gay), da sondaggi siamo al 3 per cento qui e in diverse città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Marrazzo ,candidato sindaco di Roma e portavoce nazionale Partito Gay per i diritti Lgbt+, solidale, ambientalista e ,iberale, commentando i risultati dei sondaggi Demopolis realizzato dal 13 al 16 luglio su un campione stratificato di 4.220 cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Milano evidenzia: "Il nostro partito è al 3 per cento al Comune di Milano, con il nostro candidato a sindaco Mauro Festa, secondo i sondaggi di Demopolis. Risultati simili li stiamo ottenendo anche in altre città. Il voto a Partito Gay per i diritti Lgbt+, è un voto utile per la comunità Lgbt+, perchè dato che in tutte le città si andrà a ballottaggio, ogni voto per noi peserà in tutti i ballottaggi per impegnare realmente i candidati sui nostri temi, quindi non sarà mai un voto perso”. “La nostra comunità Lgbt+ è il 15 per cento della popolazione e dopo quanto abbiamo visto accadere in parlamento sulla nostra pelle, ognuno di noi può fare la differenza con il suo voto." conclude Marrazzo (Com)