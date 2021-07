Università: lunedì e martedì alla fiera di Roma test ingresso per medicina della Cattolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 26 e martedì 27 luglio si terrà, presso Fiera Roma (Via Portuense 1645-1647), il concorso di ammissione per l'anno accademico 2021/2022 ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica. I posti a concorso sono 300 per Medicina e chirurgia e 25 per Odontoiatria e Protesi dentaria. Record di candidati con 9.345 iscritti al concorso di cui 6.450 donne e 2.895 uomini, circa il 15 per cento in più rispetto allo scorso anno quando furono 8.186. Quest'anno i candidati sono così suddivisi: 8.877 per Medicina e chirurgia (lo scorso anno 7.782), 468 per Odontoiatria e protesi dentaria (lo scorso anno 404) provenienti da tutte le regioni d'Italia, in primis da Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria. La prova ha durata 60 minuti. Al termine di ciascuna sessione si procede alla sanificazione dei padiglioni dove si svolge il concorso. (segue) (Com)