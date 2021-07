Università: lunedì e martedì alla fiera di Roma test ingresso per medicina della Cattolica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università Cattolica in collaborazione con Fiera Roma ha condiviso e adottato le massime misure di prevenzione e controllo per il contenimento del rischio da Covid-19 volte a garantire che le prove di ammissione in presenza si svolgano in condizioni di assoluta sicurezza sia all'interno che all'esterno dei locali fieristici. Come lo scorso anno, il concorso di ammissione, che sarà espletato in due giorni, è suddiviso in quattro sessioni d'esame, in modo da creare 4 gruppi di partecipanti, distribuiti in 4 padiglioni; ogni padiglione conterrà circa 600 candidati ciascuno, distanziati 2.5 metri l'uno dall'altro (ogni padiglione ne accoglie normalmente fino a 2.000). L'esame di ammissione sarà svolto in modalità multisessione con i seguenti orari: sessione della mattina: orario di convocazione ore 09:30, termine procedure concorsuali ore 11:30 circa. Sessione del pomeriggio: orario di convocazione ore 15:30; termine procedure concorsuali ore 17:00 circa. (segue) (Com)