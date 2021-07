Università: lunedì e martedì alla fiera di Roma test ingresso per medicina della Cattolica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università fornirà a tutti i partecipanti appositi facciali filtranti FFP2 monouso che i candidati avranno obbligo di indossare prima dell'ingresso nell'area concorso e per tutta la durata della procedura. Al termine del tunnel di ingresso verrà allestito un servizio sanitario stabile di pre-triage per gestire eventuali casi di sospetti Covid in cui tutti i partecipanti saranno sottoposti a rilevazione della temperatura corporea e rilasceranno il modulo di autocertificazione anti-covid19. I candidati seguiranno un percorso pedonale all'aperto dedicato e delimitato con segnaletica di distanziamento orizzontale di 2 metri, fino ad arrivare al padiglione n. 9, di transito in attesa dell'avvio della procedura concorsuale. L'Università Cattolica assicurerà il rispetto dei criteri di distanziamento droplet tra i candidati lungo tutto il percorso grazie all'impiego di circa 40 addetti in entrambe le giornate. I gruppi concorso all'interno di ciascun padiglione sono allestiti prevedendo il distanziamento a 2,50 metri su ogni lato. (segue) (Com)