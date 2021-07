Università: lunedì e martedì alla fiera di Roma test ingresso per medicina della Cattolica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso dei candidati all'interno dell'area fieristica avverrà esclusivamente dall'Ingresso Nord. Fatti salvi i candidati con invalidità - cui è consentito l'accesso all'interno del Quartiere Fieristico con un accompagnatore e il parcheggio gratuito nelle aree limitrofe ai padiglioni d'esame - non sarà permesso l'ingresso ad accompagnatori. Per garantire le migliori condizioni della viabilità esterna, l'Università Cattolica, con specifico accordo con Fiera Roma, si è fatta carico di rendere gratuite e fruibili le aree di parcheggio P1 (nord) della capienza di oltre 3.000 posti auto ove per entrambe le giornate potrà avvenire la sosta e la discesa/salita dei partecipanti senza filtri di controllo del pedaggio e conseguenti rallentamenti della viabilità. (segue) (Com)