Università: lunedì e martedì alla fiera di Roma test ingresso per medicina della Cattolica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esame di ammissione consiste in una prova scritta di 60 quesiti a risposta multipla su argomenti di ragionamento logico e logico-matematico, Biologia, Chimica e Fisica, cultura generale, inglese e cultura etico-religiosa che presentano cinque opzioni di risposta tra cui il candidato deve individuarne una soltanto scartando le conclusioni errate. Le attività di vigilanza sul corretto e regolare svolgimento della procedura concorsuale saranno assicurate da apposite Commissioni – presenti in ciascun padiglione d'esame - composte da docenti incaricati dalla Facoltà di Medicina e chirurgia. La sorveglianza dei candidati sarà affidata a circa 200 unità di personale di assistenza messo a disposizione del fornitore della procedura. Anche nelle fasi di consegna e ritiro dei materiali d'esame sono state studiate ed adottate le migliori accortezze volte a garantire l'adozione di misure di prevenzione e contenimento della diffusione del coronavirus. Gli esiti del test saranno resi noti a partire dal 29 luglio nel sito Internet del Campus di Roma dell'Università Cattolica mediante pubblicazione delle graduatorie finali di merito per ciascun corso di laurea. (Com)