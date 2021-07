© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader religioso sciita iracheno, il grande ayatollah Ali al Sistani, ha emanato una fatwa invitando la popolazione alla “massima cautela” e ad adottare le misure preventive contro la diffusione del Covid-19. Secondo la fatwa emessa da Al Sistani, colui che non rispetta le misure stabilite per prevenire l’infezione e poi contrae il virus non sarà perdonato.(Res)