Lombardia: sindacati a Consiglio regionale, approvare emendamenti a bilancio su diritto a studio universitario

- Sostegno da parte di Udu, Sunia, Cgil e Flc Cgil agli emendamenti sul diritto allo studio universitario proposti da Movimento 5 Stelle e Partito democratico nel quadro della legge di assestamento al bilancio che sarà discussa dal Consiglio regionale lombardo a partire dal 26 luglio. È quanto si apprende da una nota. “Ogni anno la Regione Lombardia investe 37 milioni dalle risorse proprie per il diritto allo studio universitario: sono 120 euro medi per ognuno dei 300 mila studenti nella nostra Regione, del tutto inadeguati per sostenere le borse di studio o le residenze universitarie”, ha commentato l’Unione degli universitari (Udu). L’Italia, ha aggiunto la Flc Cgil Lombardia, è il paese con “il più basso numero di laureati in Europa: mentre scuole e università sono state utilizzate per fare cassa con tagli e investimenti, in Europa le politiche pre e post-crisi sono caratterizzate dall’aumento degli investimenti”, si legge in una nota, in cui viene ribadito come le condizioni familiari legate a difficoltà di carattere economico, ambientale e culturale “limitano, anche in Lombardia, il percorso di molte ragazze e ragazzi che per capacità e per interesse potrebbero concludere il percorso universitario”. Facendo riferimento ai dati Censis che evidenziano una perdita media di 10 punti per le borse di studio nelle università lombarde dal 2016 al 2021, i sindacati hanno sottolineato una “situazione difficile aggravatasi con l’emergenza sanitaria ed economica, e ci saremmo aspettati dalla Regione un impegno maggiore”. (segue) (Com)