Lombardia: sindacati a Consiglio regionale, approvare emendamenti a bilancio su diritto a studio universitario (2)

- Gli emendamenti presentati sul diritto allo studio universitario, prosegue la nota, vogliono porre rimedio al sottofinanziamento intervenendo su diversi capitoli di spesa: l’investimento più importante riguarda le borse di studio per le quali si chiedono 20 milioni aggiuntivi; cinque milioni dovrebbero invece servire per aiutare gli studenti in affitto; e otto per migliorare i servizi offerti dalle residenze universitarie, dai collegi pubblici e dalle mense. Risorse che, prosegue la nota, andrebbero a “raddoppiare gli attuali investimenti sul diritto allo studio, raggiungendo il livello delle Regioni più virtuose: i fondi avrebbero inoltre l’effetto positivo di alleggerire il bilancio degli atenei lombardi che oggi devono farsi carico del fabbisogno non finanziato da Stato e Regione”. In caso di approvazione, spiegano i sindacati, le università rientrerebbero nella disponibilità di almeno una decina di milioni annuali che potrebbero utilizzare per abbassare le tasse agli studenti, migliorare i servizi oppure investire in edilizia. “Ora più che mai i nostri territori hanno bisogno di attrarre giovani talenti e professionalità nuove, di mettere a sistema competenze, idee e progetti nel segno dell’innovazione e della capacità di stare al passo con le grandi trasformazioni che attraversano la società: favorire l’ingresso e la permanenza degli studenti nei nostri atenei rendendo accessibili, attrattive e accoglienti le università lombarde significa investire sul nostro stesso futuro”, spiega la Cgil Lombardia. (segue) (Com)