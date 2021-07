Lombardia: sindacati a Consiglio regionale, approvare emendamenti a bilancio su diritto a studio universitario (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda gli emendamenti presentati da M5s e Pd, prosegue la nota, dalla Ugu confermano come la loro approvazione “consentirebbe un cambio di rotta: un messaggio ribadito anche in una lettera inviata al presidente della Regione Attilio Fontana, all’assessore Sala e al presidente del Crul Morzenti”. “Abbiamo voluto ribadire con forza come l’unico modo per rilanciare il sistema di diritto allo studio sia quello di investire più risorse, approvando gli emendamenti: stimiamo che, mantenendo una quota di cofinanziamento delle università lombarde e prevedendo un aumento automatico dei finanziamenti statali, almeno diecimila universitari lombardi bisognosi potranno ricevere una forma di sostegno economico agli studi, tramite una borsa oppure tramite un contributo affitti”, scrive il sindacato. “È necessario che Regione Lombardia stanzi le risorse necessarie per garantire le borse di studio, i contributi affitto per i fuori sede e le esenzioni dalle spese per le residenze universitarie, così da facilitare e non precludere il diritto alla frequenza universitaria a coloro che non hanno un elevato indicatore Isee o un determinato status famigliare”, conclude Flc Cgil. (Com)