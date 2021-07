Francia: Covid, deputati approvano legge per l’estensione dell’uso del pass sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge contenente le misure anti Covid annunciate il 12 luglio scorso dal presidente Emmanuel Macron è stato adottato in prima lettura dall'Assemblea nazionale francese. Tra i provvedimenti all'interno del testo c'è l'estensione del pass sanitario, che da inizio agosto sarà necessario per entrare in bar e ristoranti, ma anche per prendere treni e aerei. I voti a favore sono stati 117, mentre i contrari 86. Adesso il disegno di legge passerà al Senato. Il governo spera di arrivare ad un'approvazione definitiva entro questo fine settimana. (Frp)