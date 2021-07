Romania-Ue: ministro Investimenti Ghinea, primi soldi del Recovery tra ottobre e novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima parte dei finanziamenti per la Romania nell'ambito del Recovery Fund, circa 1,9 miliardi di euro, arriveranno tra ottobre e novembre "subito dopo l'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Lo ha dichiarato il ministro per gli Investimenti e i Progetti europei della Romania, Cristian Ghinea. La dichiarazione arriva mentre l'opposizione socialdemocratica accusa il governo di Bucarest per la lentezza nel processo di approvazione del Pnrr. La Romania ha inviato a Bruxelles il Pnrr lo scorso 31 maggio, con un mese di ritardo ma comunque nel rispetto delle scadenze fissate dalla Commissione europea. Il ministro Ghinea ha affermato che il Pnrr romeno sarà approvato entro due mesi, verso settembre, con i finanziamenti preliminari attesi entro novembre. (Rob)