Cina: Shanxi, commercio estero della regione aumenta del 108 per cento nel primo semestre

- La provincia dello Shanxi, nella Cina settentrionale, ha visto il suo commercio estero crescere del 108,4 per cento su base annua a 113,03 miliardi di yuan (circa 17,46 miliardi di dollari Usa) nella prima metà di quest'anno. Lo hanno riferito le autorità locali. Nei primi sei mesi di quest'anno, le importazioni della provincia sono aumentate del 92,4 per cento annu, a 44,25 miliardi di yuan (6,8 miliardi di dollari), ha affermato l'ufficio statistico provinciale. Durante il periodo in esame, le esportazioni dello Shanxi sono aumentate a 68,79 miliardi di yuan (10,6 miliardi di dollari), con un incremento del 120,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. I principali partner commerciali della regione sono gli Stati Uniti, il Giappone e l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean). (Cip)