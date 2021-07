Milano: Boccalini (Taxiblu), su Green Pass attendiamo di capire come verrà interessato nostro settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentate nella giornata di ieri dal Governo le regole sul Green Pass, che saranno attive dal prossimo 6 agosto: "Per quanto ci riguarda siamo in attesa di capire se, quando e come anche il nostro comparto sarà interessato da queste misure" commenta in una nota Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. Il nodo trasporti relativo all'utilizzo del Green Pass ancora non è stato sciolto, "probabilmente arriveranno delucidazioni e direttive al riguardo nei prossimi giorni", prosegue Boccalini. "Per quanto ci riguarda ci atterremo alla normativa che ci interesserà, come sempre abbiamo fatto in questi mesi, auspicando che le regole siano all'insegna della massima chiarezza e tengano conto di tutti i casi possibili. Penso ad esempio ad un Taxi che debba effettuare una corsa con dei turisti stranieri o addirittura provenienti da paesi extra UE dove comunque il Green Pass non esiste o esistono certificazioni di altro tipo", si legge nella nota. (Com)