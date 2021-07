Torino: valli di Lanzo, 11 milioni per sanità turismo e istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, accompagnato dal vicepresidente Fabio Carosso e dall’assessore al Bilancio Andrea Tronzano, ha firmato ieri al Centro Polifunzionale Lanzo incontra l’accordo di programma sull’area interna Valli di Lanzo (Torino). All’iniziativa erano presenti Ernestina Assalto Sindaco di Lanzo e capofila dell’accordo che ricomprende anche le Unioni Montane Alpi Graie e Valli di Lanzo Ceronda e Casternone, e numerosi primi cittadini delle aree interessate dall’accordo. L’accordo prevede l’attivazione di tutta una serie di progetti (legati a interventi per digitalizzazione, efficientamento energetico, cultura, sanità, istruzione e trasporti) avviati grazie all’intervento e al sostegno di Regione, Governo ed Enti Locali. L’importo a sostegno dell’accordo è di 10.830.500 € (di cui 6.500.000 Regione attraverso fondi strutturali; 3.760.000 € dallo Stato attraverso la Legge di stabilità e 570.500 € risorse pubbliche locali). “Quello di oggi qui a Lanzo, dopo Cortemilia la scorsa settimana, non è solo una firma per dare legittimità a un atto formale e amministrativo – ha commentato il Presidente Alberto Cirio - ma vuol essere un momento di confronto e dialogo con i territori, condividendo anche i frutti di un lavoro corale, a vantaggio dei territori, che abbiamo svolto nell’ultimo anno”.(Rpi)