Giappone-Polonia: presidente polacco ricevuto dall’imperatore Naruhito

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, viene ricevuto oggi a Tokyo dall’imperatore Naruhito. Lo rende noto un comunicato della cancelleria presidenziale polacca. A Tokyo, il capo dello Stato polacco ha avuto anche un colloquio con il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach. Sempre nella giornata di oggi, Duda presenzierà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il presidente polacco è volato in Giappone alcuni giorni fa a tale scopo. Durante la visita in terra nipponica, Duda avrà anche incontri bilaterali con il premier giapponese, Yoshihide Suga, e con il presidente francese, Emmanuel Macron. “Sicuramente il presidente solleverà la questione dell’Iniziativa dei Tre Mari e degli investimenti attesi da parte giapponese, ai quali invitiamo i nostri partner da molto tempo”, ha dichiarato il direttore dell’Ufficio di politica internazionale della presidenza polacca, Jakub Kumoch. La delegazione presidenziale polacca tornerà in madrepatria il 25 luglio. (Vap)