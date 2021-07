Germania: autore attacchi di Waldkraiburg condannato a nove anni e sei mesi di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale statale superiore di Monaco di Baviera ha condannato a nove anni e sei mesi di reclusione, nonché all'internamento in un ospedale psichiatrico, l' autore degli attacchi contro quattro esercizi commerciali gestiti da turchi a Waldkraiburg, nel medesimo Land. Si tratta di un 27enne tedesco con genitori dalla Turchia, che ha colpito tra il 17 aprile e il 6 maggio 2020, prima di essere arrestato a Muehldorf am Inn, in Baviera, l'8 maggio successivo. Per il giovane, che si è definito un sostenitore dello Stato islamico, la Procura generale federale (Gba) aveva chiesto una pena detentiva di 13 anni e sei mesi e la reclusione in una struttura psichiatrica. L'imputato, 25enne all'epoca dei fatti e riconosciuto affetto da schizofrenia durante il processo, è stato giudicato colpevole di 26 tentati omicidi, incendio doloso aggravato e preparazione di un attentato. Il giovane ha confessato di aver agito per odio contro i turchi e la Turchia. (segue) (Geb)