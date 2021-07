Germania: autore attacchi di Waldkraiburg condannato a nove anni e sei mesi di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentatore ha aggiunto che avrebbe voluto colpire le moschee dell'Unione turco-musulmana per gli affari religiosi (Ditib), tra cui quelle di Waldkraiburg e Colonia. Un ulteriore obiettivo era il consolato di Turchia a Monaco di Baviera. Per il Gba, il 25enne si è radicalizzato “apparentemente dal nulla”. Importanti per questa interpretazione radicale dell'Islam sono stati “messaggi di odio di predicatori salafiti su Internet”. All'arresto, il giovane aveva con sé una pistola e quattro ordigni esplosivi di fabbricazione artigianale. In un garage di Garching an der Alz intestato all'arrestato, la polizia ha trovato 13 bombe di fabbricazione artigianale e circa dieci chilogrammi di una sostanza chimica adatta a essere utilizzata come esplosivo. (Geb)