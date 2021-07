Ue: Amendola, semestre sloveno molto importante, da Italia forte sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il semestre di presidenza slovena del Consiglio dell'Unione europea sarà molto importante e l'Italia c'è forte sostegno per continuare il lavoro fatto negli ultimi periodi. Lo ha detto il sottosegretario di Stato, Vincenzo Amendola, entrando ai lavori del Consiglio informale Affari generali a Kranj, in Slovenia. "Auguri alla presidenza slovena, un semestre molto importante. E' partito il progetto del Next Generation Eu e soprattutto continua il coordinamento per la lotta al Sars-Covid-19", ha detto. "Sarà un semestre importante. Discuteremo la legislazione sul green, sulla transizione verde, il progetto del Fit for 55", ha aggiunto. "Ci sarà la Conferenza sul futuro dell'Europa al centro dei nostri lavori, il negoziato sull'immigrazione, sull'allargamento. Sarà un semestre molto importante. Dall'Italia un forte sostegno ai sei mesi di presidenza slovena per continuare il lavoro che negli ultimi periodi abbiamo fatto", ha sottolineato. "La resilienza, la ripartenza del continente europeo passa per gli investimenti del Next Generation e per la coesione nella lotta al Sars Covid19", ha concluso. (Beb)