Moldova-Romania: Sandu riceve ministro Aurescu, riprendere cooperazione intergovernativa

- La Moldova e la Romania riprenderanno i programmi di cooperazione a livello intergovernativo in vari settori. Lo ha detto la presidente moldava Maia Sandu in un briefing con la stampa dopo l’incontro con il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, a Chisinau. "Abbiamo discusso dei risultati delle elezioni parlamentari anticipate e dell'agenda bilaterale di Bucarest e Chisinau. Abbiamo anche discusso della ripresa della cooperazione a livello intergovernativo, stiamo aggiornando i programmi di cooperazione che riguardano lo sviluppo dell'economia, energia, sanità, infrastrutture e molti altri", ha detto Sandu. La presidente ha ringraziato la Romania per l'assistenza fornita alla Moldova nella lotta contro la pandemia di coronavirus e ha affermato che oggi saranno consegnate al Paese altre 100 mila dosi di vaccino Pfizer come assistenza da parte del governo romeno. Durante il punto stampa, Aurescu ha detto che la Romania compirà ogni sforzo per sostenere lo sviluppo della Moldova e ha espresso la speranza che in Moldova si formi un nuovo governo il prima possibile. (Rob)