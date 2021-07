Vaccino: Speranza, green pass strumento da valorizzare, alternativa sono misure diffuse e generalizzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il green pass è "uno strumento che proviamo a valorizzare perché l'alternativa sarebbe quella di immaginare misure più diffuse e generalizzate". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, in occasione della presentazione del rapporto nazionale 2020 "L'uso dei farmaci in Italia", realizzato dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali (Osmed). "Il green pass ci consente - ha aggiunto il ministro - di poter mantenere aperte le attività, e questo è il nostro obiettivo. Il green pass, già da tempo è utilizzato per alcune attività, come i matrimoni e alle visite alle Rsa. Noi, gradualmente, a partire dal 6 di agosto, lo porteremo ad altre attività importanti, ristoranti al chiuso, altre attività della socializzazione, dello sport e della cultura. È il tentativo - ha concluso Speranza - di provare a gestire questa fase diversa. (Rin)