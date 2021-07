Sanità: ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo aderisce a campagna contro epatite C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è tra i quattro centri lombardi che hanno aderito alla campagna pilota di Regione Lombardia contro l'epatite C. Sabato 24 e domenica 25 luglio, tutti i soggetti nati tra il 1969 e il 1989 che saranno presenti per ricevere l'immunizzazione anti Covid-19 nel centro vaccinale alla Fiera di Bergamo, potranno sottoporsi anche al test rapido per la diagnosi dell'epatite C. L'epatite C è una patologia subdola, di cui è difficile accorgersi. Spesso è silente e non si manifesta con sintomi riconoscibili. Ma il suo aggravarsi può portare ad insufficienza epatica, cirrosi o tumori del fegato. Si stima che tra l'1 per cento e l'1,5 per cento della popolazione italiana sia affetta da questa malattia.(Com)