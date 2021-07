Lombardia: Camera di commercio lancia bando fino a 30 novembre per impronta ambientale imprese tessili e della carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per migliorare l’impronta ambientale delle micro, piccole e medie imprese nei settori della carta, cartotecnico e tessile, la Camera di commercio di Milano, Monza, Brianza e Lodi promuove l’applicazione dell’analisi del ciclo di vita del prodotto (life cycle assessment) erogando uno specifico contributo per la copertura del 70 per cento dei costi. Stando al relativo comunicato stampa, il bando sarà aperto fino al 30 novembre, e verrà presentato giovedì 29 luglio durante il webinar “Settori carta, cartotecnico e tessile: voucher per servizi specialistici di analisi Lca – life cycle assessment”, organizzato in collaborazione con Innovhub Ssi. In particolare, l’intervento di Palmina Clemente della Camera di commercio sarà incentrato sulle opportunità da offrire a sostegno dell’economia circolare e della sostenibilità. (Com)