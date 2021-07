Ungheria: ministra Varga, l'Ue non può imporci il modello educativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Commissione - aggiunge la ministra - non accetterà le spiegazioni, al contrario ci ricatta perché la legge difende i minori e garantisce i diritti dei genitori. Porteremo il caso alla Corte di giustizia. La Commissione non ne sarà felice poiché agisce sotto le pressioni della lobby Lgbtq". Secondo Varga "tocca ai genitori, non a Bruxelles, occuparsi dell'educazione dei figli. E' un diritto garantito dalla Carta europea, noi vogliamo proteggere i bambini dalla propaganda Lgbt. Voglio sottolineare che parliamo di minori e spesso lo si dimentica. Non ci sono discriminazioni in Ungheria nei confronti delle minoranze, etniche o omosessuali. Ma i minori devono essere protetti dalla propaganda. La Ue vuole imporre un modello educativo e così colpisce la libertà", ha concluso la ministra della Giustizia ungherese. (Res)