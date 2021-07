Quirinale: Mattarella compie 80 anni, verso il semestre bianco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie 80 anni. Un compleanno speciale che il capo dello Stato festeggerà all’insegna di quella semplicità e sobrietà che in questi sette anni hanno contribuito a renderlo il politico più amato dagli italiani. Oggi non è previsto nessun impegno pubblico. Ci sarà solo un pranzo di famiglia al Quirinale con i figli Laura, Bernardo e Francesco, i nipoti e i figli dei fratelli. Il resto della giornata lo trascorrerà rispondendo agli auguri e niente più. D’altra parte, il suo messaggio appare ancora una volta chiaro: dopo due anni di pandemia, è vero che siamo sulla buona strada per superare l’emergenza ma ancora non siamo arrivati al traguardo, e perciò non bisogna abbassare la guardia. Parole che il presidente della Repubblica, con la sua consueta fermezza e pacatezza, non smette mai di ripetere durante i suoi interventi pubblici. (segue) (Rin)