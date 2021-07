© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon compleanno al Presidente Sergio Mattarella, con profonda riconoscenza per la sua vita al servizio del Paese. In lui il cammino della nostra comunità nazionale trova sempre il coraggio e la fiducia di cui abbiamo bisogno per aprire lo sguardo al futuro. Auguri, Presidente!". Lo scrive su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, per gli 80 anni del capo dello Stato. (Rin)