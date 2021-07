Cina: il presidente cinese Xi in visita al Tibet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha intrapreso oggi una rara visita alla regione autonoma del Tibet, in un contesto di crescente irrigidimento del controllo esercitato da Pecchino su quella regione tibetana e di rapido sviluppo economico e infrastrutturale. I media di Stato cinesi riferiscono che Xi ha visitato diversi siti a Lhasa, incluso il Monastero Drepung, la via Barkhor e la piazza pubblica alla base del Palazzo del Portala, che fu la residenza ufficiale del Dalai Lama. La visita di Xi al Tibet giunge inattesa: il governo cinese non ne aveva dato notizia anticipata. e non è chiaro se Xi abbia già fatto rientro a Pechino. Negli ultimi anni la Cina ha inasprito le misure di controllo sui monasteri buddhisti tibetani e limitato l'insegnamento della lingua tibetana in favore di quella cinese. La Cina non riconosce l'autoproclamato governo tibetano in Esilio, istituito dopo il 1959, e accusa il Dalai Lama - tradizionale guida temporale e spirituale del Tibet - di essere leader di un movimento separatista. Il controllo cinese sul Tibet è stato accompagnato però anche da un rapidissimo sviluppo economico e infrastrutturale: durante i nove anni del mandato presidenziale di Xi, il turismo domestico del Tibet ha conosciuto una crescita senza precedenti, e nella regione sono stati realizzati aeroporti, linee ferroviarie e autostrade. (segue) (Cip)