Cina: il presidente cinese Xi in visita al Tibet (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in concomitanza con la visita di Xi, il nuovo leader del governo tibetano in esilio, Penpa Tsering, ha accusato la Cina di distruggere l'identità culturale tibetana, ed ha sollecitato gli Stati Uniti e le altre forze democratiche del Globo a unirsi per contrastare la prima potenza asiatica. Il 58enne Tsering è diventato presidente del governo tibetano in esilio, che ha sede nella città indiana di Dharamsala, lo scorso maggio. Intervistato dal quotidiano "Nikkei", Tsering ha lamentato la situazione della Regione autonoma cinese: "Sempre più cinesi si trasferiscono nel Tibet. La maggioranza cinese sta schiacciando la nostra comunità minoritaria e distruggendo la sua identità. E' una sorta di genocidio culturale che riguarda l'istruzione, l'importanza della lingua tibetana, la libertà religiosa, i diritti umani". Il presidente tibetano ha menzionato l'installazione di numerose telecamere di videosorveglianza nei monasteri buddhisti tibetani, che ha definito una violazione della libertà di culto del Tibet. "C'è molto sviluppo in termine di infrastrutture, strade, ferrovie e aeroporti. Molta connettività nel contesto della nuova via della seta. Il problema, però, è chi benefici di questo sviluppo", ha detto Tsering. (segue) (Cip)