© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon compleanno Presidente Mattarella e grazie per aver accompagnato l’Italia, con saggezza, dedizione ed umanità, in uno dei momenti più bui della nostra storia. È e sarà sempre una guida autorevole e preziosa per tutti noi". Lo scrive su Twitter la ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, per gli 80 anni del capo dello Stato. (Rin)