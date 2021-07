Auto: Acea, vendite veicoli elettrici più che raddoppiate nel terzo trimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono più che raddoppiate le vendite di veicoli elettrici nei Paesi dell’Unione europea nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È quanto riferito oggi dall'Associazione europea dei costruttori di automobili (Acea). I veicoli completamente elettrici hanno rappresentato il 7,5 per cento delle vendite di auto nuove in Europa fra aprile e giugno, rispetto al 3,5 per cento registrato nello stesso periodo dell'anno scorso, mentre gli ibridi plug-in hanno rappresentato l'8,4 per cento di tutte le nuove auto vendute. Anche la domanda di auto ibride è fortemente aumentata durante questo periodo trimestrale, raggiungendo una quota pari al 19,3 per cento delle immatricolazioni di auto nell'Ue. Contestualmente si è ridotta la quota di mercato dei carburanti tradizionali – benzina e diesel – che insieme rappresentano il 62,2 per cento delle auto nuove vendute. Nel secondo trimestre dell'anno, le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria sono aumentate del 231,6 per cento, raggiungendo quota 210.298 auto. Questo aumento è stato aiutato da guadagni sostanziali in tutti e quattro i maggiori mercati della regione, in particolare in Spagna (+372,7 per cento) e Germania (+357,0 per cento). (segue) (Res)