Covid: Fedriga (Regioni), controlli su green pass non possono ricadere su ristoratori e baristi

- Sull'estensione del green pass "ci sono dei passaggi che rendono difficile l'applicazione delle norme scelte. Non possiamo mettere sulle spalle dei ristoratori e baristi l'onere di fare da bodyguard. Bisogna capire chi controlla". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di “Radio anch'io” su Rai Radio1. "In questo momento è importante accompagnare il Paese, vedo una tensione che mi preoccupa, uno scontro tra bande e non è possibile in mezzo ad una pandemia", ha poi aggiunto. "Per questo noi come Conferenza delle Regioni abbiamo spinto di più verso un accompagnamento", ha sottolineato Fedriga.(Rin)