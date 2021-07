Ue: commissario Hahn, più forti grazie al successo dei bond europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un successo innegabile, con sottoscrizioni che hanno superato fino a 12 volte l'offerta di bond europei, a dimostrazione che filosofia e potenzialità di NextGenerationEU, il fondo comunitario da oltre 800 miliardi per il rilancio dell'economia Ue, sono stati compresi e che l'euro si candida al ruolo di "valuta globale alternativa al dollaro" Così Johannes Hahn, commissario europeo responsabile per la programmazione finanziaria e il budget, traccia in una intervista a "Il Sole 24 Ore" un primo bilancio delle emissioni obbligazionarie che consentiranno i primi stanziamenti ai Paesi membri, per l'Italia con tutta probabilità in agosto. "Non parliamo solo di ripresa, - spiega il commissario - ma anche di rendere l'economia più competitiva e la società più resiliente, perseguendo le nostre priorità politiche, dal Green deal alla digitalizzazione. Abbiamo riscontrato un enorme interesse dei mercati finanziari. C'è anche un interesse considerevole da parte di investitori dell'Estremo oriente. E c'è un interesse particolare, direi, per i cosiddetti green bond". Si sono fatti avanti "investitori istituzionali, ma un po' tutti, perché sono asset sicuri; dipende dalle scadenze dei titoli. Tutto questo contribuirà certamente a rendere il mercato degli eurobond più attrattivo, facendo dell'euro una valuta globale alternativa al dollaro". (segue) (Res)