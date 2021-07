Sardegna: Corpo Forestale in campo per salvaguardia fasi riproduttive di alcune specie animali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Corpo Forestale della Regione Sardegna è in campo anche nell'estate 2021 per la salvaguardia delle fasi riproduttive di alcune specie animali, anche protette, che arricchiscono la biodiversità dell'Isola e proprio in Sardegna trovano le condizioni per la delicata fase della riproduzione, favorita anche da un'intensa e mirata attività di monitoraggio. Sono stati individuati nuovi siti sensibili nei quali nidificano diversi esemplari di fratino (Charadrius alexandrinus), un piccolo trampoliere limicolo, che vive nelle zone costiere e lagunari ed è in pericolo di estinzione. Le uova sono state deposte in diverse località del Sud Sardegna (Sarrabus, Cagliaritano e basso Sulcis) solitamente molto frequentate dai bagnanti, perciò il Corpo forestale è intervenuto a tutela della specie, presidiando i nidi e sensibilizzando cittadini e turisti con cartelli informativi. Gli stessi arenili del sud Sardegna e dell'Oristanese sono stati meta anche della specie Caretta caretta, la testuggine marina che ogni anno predilige le coste sarde per deporre le uova. I siti di nidificazione vengono presidiati e tutelati dalla Rete regionale e dal Corpo Forestale che circoscrivono l'area con barriere che impediscono l'accesso. (segue) (Rsc)