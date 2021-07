Sardegna: Corpo Forestale in campo per salvaguardia fasi riproduttive di alcune specie animali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caso eccezionale è quello rappresentato da una coppia di splendide cicogne bianche o europee (Ciconia ciconia), che normalmente non nidificano in Sardegna. I due esemplari hanno interrotto nel Sulcis il loro percorso migratorio dall'Africa verso il Centro Europa: nel 2020 hanno costruito un vistoso nido sopra un palo elettrico dismesso, in mezzo ad uno spartitraffico stradale, mentre quest'anno sono state deposte le uova e sono nati i pulli. Anche in questo caso il Corpo forestale ha operato affinché la nidificazione andasse a buon fine, evitando il disturbo durante la nidificazione, in particolare da parte dei piloti di droni interessati a fotografare da vicino gli esemplari. Importante anche la nidificazione del picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) in un albero di pino di un parco urbano di Cagliari. Si tratta di una specie diffusa nei boschi ma difficile da avvistare. Più intensa e continua l'attività del Corpo forestale a tutela della nidificazione del fenicottero rosa, specie simbolo del Parco regionale di Molentargius, dove il presidio continuo ha permesso di scongiurare diversi pericoli, in particolare per la presenza di cani randagi. (segue) (Rsc)