Sardegna: Corpo Forestale in campo per salvaguardia fasi riproduttive di alcune specie animali (3)

- L'attività di prevenzione e controllo del territorio ha permesso anche la nidificazione in piena tranquillità di altre specie, che con microtelecamere è stato possibile documentare a supporto dell'attività di studio, come il nido di occhione (Burhinus oedicnemus), elegante specie protetta ripresa nel Parco di Molentargius.L'attività di controllo operata dal Corpo forestale consiste nel prevenire i comportamenti che possono compromettere la nidificazione delle varie specie, sensibilizzando e contestando le violazioni alle norme che vietano il disturbo della fauna selvatica in fase riproduttiva. Nel caso, invece, si tratti di aree protette come parchi, riserve naturali, aree Sic e Zone di protezione speciale, il fatto costituisce reato. Per queste attività, il Corpo si avvale anche delle informazioni dei cittadini che collaborano segnalando i comportamenti che possono disturbare la riproduzione delle specie protette. Perciò, il Corpo forestale invita i cittadini, che dovessero individuare nidi anche apparentemente abbandonati o in luoghi atipici, a non rimuoverli ed a segnalarne la posizione al 1515, numero di emergenza ambientale del Corpo forestale. (Rsc)