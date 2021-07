Libia: ministro Esteri Algeria, sosteniamo la riconciliazione in cooperazione con l'Unione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, ha discusso degli ultimi sviluppi nel processo politico per porre fine alla crisi in Libia durante una telefonata con il rappresentante del Segretario generale delle Nazioni Unite, Jan Kubis, sottolineando che l'Algeria sostiene il raggiungimento della riconciliazione libica in cooperazione con l'Unione africana. Lo ha rivelato il ministero degli Esteri algerino in un comunicato. Lamamra ha sottolineato "il sostegno dell'Algeria agli sforzi delle Nazioni Unite, nonché la sua piena disponibilità di dare sostegno e far sì che il progetto di riconciliazione nazionale in Libia abbia successo in cooperazione con l'Unione africana".(Ala)