Cinema: IV edizione del 'Filming Italy Sardegna Festival', nell'Isola anche Harvey Keitel (2)

- A evidenziare il ruolo e l'impegno della regione per il cinema anche la vicepresidente della Giunta regionale Alessandra Zedda, che ha definito l'evento un appuntamento di assoluta rilevanza. "La Sardegna è un set cinematografico naturale e questo evento ne è la testimonianza – ha detto - La Regione e impegnata per far sì che l'industria del cinema, quella che non inquina e che è in grado di cambiare il corso delle cose, torni ad avere un ruolo centrale, per questo abbiamo voluto sostenete tutto settore compresa la filiera di raccordo col cinema, quella turistica, dell'agroindustria, del mondo degli eventi. Oltre alle risorse già stanziate stiamo investendo altri 4 milioni di euro per lo sviluppo del cinema. Le nostre bellezze naturali – ha concluso l'esponente della Giunta Solinas - ci portano a pensare che la Sardegna debba essere a disposizione del mondo. La Sardegna è pronta". (Rsc)