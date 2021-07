Vaccino: Fedriga (Regione), schiaffo di Draghi a Salvini? Sbagliato buttare ogni frase come scontro tra partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ sbagliato buttare sempre come uno scontro tra partiti e persone ogni frase detta. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga ai microfoni di “Radio anch'io” su Rai Radio1 commentando le parole pronunciate ieri del presidente del Consiglio Mario Draghi, interpretate da alcuni organi di stampa come uno “schiaffo” a Salvini. “Legittimamente ci possono essere posizioni leggermente diverse. Salvini non ha detto ‘di non vaccinarsi’, ma di dare libertà e concentrarsi sulle categorie fragili”, ha aggiunto, invitando tutti a vaccinarsi.(Rin)