Covid: Mulè, parole Draghi balsamo di buonsenso, ai giovani dico "vaccinatevi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè ha detto che dai No Vax riceve insulti e minacce quotidiane. "Faccio parte di un partito che ha detto dall'inizio della pandemia in maniera chiara e precisa che bisogna vaccinare più persone possibili nel minor tempo possibile", ha aggiunto Mulè intervenendo alla trasmissione 'Agorà Estate' su Rai3. "Per questo le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sono per Forza Italia un balsamo di buonsenso. Il nostro unico obiettivo è quello di rendere il nostro Paese sicuro: siamo riusciti in pochi mesi, da quando siamo al governo, a dimostrare che superare le 500 mila vaccinazioni al giorno è possibile come sostenevamo, siamo riusciti a raggiungere entro luglio il 60 per cento degli italiani vaccinati e puntiamo ora all'immunità di gregge all'80 per cento per settembre", ha dichiarato il sottesegretario. "Addirittura proponiamo di introdurre l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, visto che ci sono ancora 219 mila persone che devono essere vaccinate entro il 1 settembre per mandare i nostri ragazzi a scuola in sicurezza. E dico ai giovani: vaccinatevi al più presto. E su questo appello non ci devono essere fraintendimenti o indecisione", conclude Mulè. (Rin)