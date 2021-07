Libia: Covid, La Turchia disponibile a sostegno della gestione dell’epidemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale turca, Mustafa Sentop, ha affermato la disponibilità di Ankara a fornire aiuti alla Libia per affrontare la diffusione della pandemia di Covid-19. Lo ha riferito l'ufficio stampa dell'Alto Consiglio di Stato libico, affermando che il suo presidente, Khaled Al Mishri, ha ricevuto una telefonata da Sentop durante la quale quest'ultimo ha detto: "La Turchia è pronta ad aiutare la Libia in tutti i campi, compreso il dossier sanitario, l'assistenza nella lotta anti-Covid e il dossier dei servizi e delle infrastrutture". Le due parti hanno sottolineato la necessità di tenere le elezioni nella data prevista per il prossimo dicembre, secondo quanto previsto nella tabella di marcia concordata. Da parte sua, Santop ha sottolineato che l'Assemblea nazionale turca e l'Alto Consiglio di Stato hanno visione comune sulla necessità di tenere queste elezioni su basi costituzionali solide. Le due parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e delle questioni di interesse comune tra i due Paesi, dell'attuale situazione in Libia e dell'attuazione di piani e strutture per la cooperazione congiunta tra i due consigli.(Lit)