Regno Unito: sindacato di polizia, non abbiamo più fiducia nella ministra Patel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti delle forze di polizia britanniche affiliati a Federation Police, il principale sindacato delle forze di polizia britanniche, hanno votato a grande maggioranza per esprimere la loro sfiducia nei confronti della ministra dell'Interno, Priti Patel. Secondo gli affiliati a Federation Police, il governo e nello specifico la ministra non sono "degni di fiducia" e le loro "belle parole non sono più sufficienti". La decisione arriva in seguito alla notizia che gli agenti che guadagnano oltre 24 mila sterline all'anno (28 mila euro circa) non riceveranno i previsti aumenti salariali nel biennio 2021-22. Patel ha sinora tentato di posizionarsi come rappresentante e tutrice delle forze di polizia, affermando notoriamente nel 2019 che il partito conservatore era giustamente divenuto "il partito della legge e dell'ordine" e che da ministra avrebbe dato alla polizia i poteri di cui avrebbero avuto bisogno per affrontare il crimine. (Rel)