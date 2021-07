Cina: governo tibetano in esilio accusa Pechino di "distruzione culturale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tsering ha dichiarato che il governo del presidente cinese Xi Jinping "spende più denaro per la sicurezza interna che per quella esterna. Tutto il denaro va in misure repressive contro le minoranze". La "politica di accentramento dei poteri del presidente Xi, e il trattamento del popolo uiguro e dei cittadini di Hong Kong, è certamente causa di preoccupazione per tutti noi". Tsering ha elogiato la dichiarazione congiunta del G7 a margine del summit in Cornovaglia, lo scorso giugno, che fa riferimento alle problematiche dei diritti umani in Cina. La Cina ha occupato il Tibet nel 1950, e successivamente lo ha annesso; nel 1959 una rivolta dei tibetani è culminata in scontri sanguinosi con le forze cinesi, e nella fuga del 14mo Dalai Lama in India, dove il leader supremo del Buddhismo tibetano ha istituito un governo in esilio. A Dharamsala vivono ad oggi circa 10ila tibetani, mentre gli esuli tibetani in tutto il mondo ammontano circa 160mila. Il governo cinese e il governo tibetano in esilio non intrattengono alcuna forma di dialogo dal 2010. (Inn)