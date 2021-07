Vietnam: Coronavirus, Hanoi discute con gli Usa produzione vaccini mRna su licenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Vietnam ha intrapreso colloqui con gli Stati Uniti per la produzione locale su licenza di vaccini mRna contro il coronavirus. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri vietnamita. La produzione locale dei vaccini mRna potrebbe iniziare alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo, ha dichiarato un funzionario ministeriale nel corso di una conferenza stampa; I colloqui in corso con le compagnie farmaceutiche Usa riguarderebbero la produzione in loco di una quantità di vaccini compresa tra 100 e 200 milioni di dosi annue. Come diversi altri Paesi asiatici, il Vietnam registra da giorni progressivi aumenti dei casi di contagio giornalieri, pur essendo stato sino all'inizio di quest'anno un modello internazionale di gestione della pandemia. Nelle ultime settimane il governo vietnamita ha esteso restrizioni agli spostamenti a circa un terzo del territorio nazionale, inclusi hub economici strategici come Ho Chi Minh City e la capitale Hanoi. (Fim)