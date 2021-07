Giappone: Covid, nuovo boom di contagi a Tokyo alla vigilia delle Olimpiadi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato 1.979 contagi da coronavirus nelle 24 ore di ieri, 22 luglio, alla vigilia della cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive in programma oggi nella capitale giapponese. Il bilancio è il peggiore registrato nell'area metropolitana dallo scorso gennaio, e contribuisce ad alimentare il timore che i Giochi possano trasformarsi in un vasto cluster d'infezione. In una settimana la media a sette giorni dei contagi giornalieri a Tokyo è aumentata del 55,7 per cento, a 1373,4. (segue) (Git)