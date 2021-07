Giappone: Olimpiadi, Suga inizia maratona diplomatica con l'arrivo della first lady Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha dato inizio ad una maratona diplomatica con i dignitari stranieri in arrivo nel Paese in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo, che si apriranno ufficialmente nella serata di oggi, 23 luglio. Tra le prime personalità ricevute dal primo ministro figura la first lady statunitense Jill Biden, che ieri sera ha cenato con Suga e la moglie Mariko presso la residenza ufficiale di Akasaka a Tokyo. La presenza della first lady alla cerimonia di apertura dei Giochi è "estremamente significativa" per le relazioni Usa-Giappone, ha detto Suga a Biden, che dal canto suo ha augurato al Giappone il successo dei Giochi. Ieri il primo ministro giapponese ha incontrato quattro dignitari, incluso il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Ghebreyesus. Il premier ha spiegato che il Giappone sta compiendo "ogni sforzo" per accelerare la campagna di vaccinazione nel Paese, ed ha evidenziato l'importanza di indagare sulle origini della pandemia. Suga ha incontrato anche la delegazione guidata dalla vicepresidente del Sud Sudan, Rebecca Nyandeng De Mabior. Il ministero degli Esteri attende l'arrivo di circa 30 dignitari di alto livello per la cerimonia di apertura dei Giochi, incluso il presidente francese, Emmanuel Macron, che incontrerà Suga domani, 24 luglio. Il Giappone ha sollecitato i dignitari stranieri a non incontrare le delegazioni e gli atleti olimpici dei loro Paesi, per ridurre il rischio di propagazione della Covid-19. (Git)