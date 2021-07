Usa: aborto, Missouri esorta la Corte Suprema a revocare la sentenza Roe v Wade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale dello Stato Usa del Mississippi, Lynn Fitch, ha sollecitato la Corte suprema a ribaltare la sentenza Roe v. Wade del 1973, e consentire così a quello Stato di proibire l'aborto oltre il limite delle 15 settimane. La storica sentenza sancisce il diritto delle donne all'aborto negli Stati Uniti, ed ha innescato un dibattito che prosegue da decenni in merito ai limiti temporali di tale diritto, oltre i quali il feto acquisisce dignità e personalità giuridica. Negli anni, la sentenza Roe v. Wade è stata impugnata dal fronte pro-aborto per ottenere l'annullamento di una serie di disegni di legge limitativi di tale diritto. Secondo Fitch, la sentenza Roe v. Wade e quella Planned Parenthood v Casey, del 1992, che ha consolidato il precedente costituito dalla prima, sono "eminentemente sbagliate", perché "sono state irrimediabilmente inapplicabili". "Nulla ad eccezione di una dipartita netta da quei due casi può risolvere i danni che hanno causato", ha affermato il procuratore generale. Il Mississippi ha approvato nel 2018 un disegno di legge per proibire l'aborto oltre la 18ma settimana, sulla base di criteri quali il battito cardiaco e l'attività cerebrale dei feti. Una corte d'appello federale ha però stabilito l'anno successivo che il disegno di legge è incostituzionale, in quanto viola "una linea invalicabile risalente a Roe v- Wade", che secondo l'interpretazione corrente della giurisprudenza Usa tutela "il diritto della donna a scegliere l'aborto prima della capacità del feto di sopravvivere autonomamente". La Corte Suprema prenderà in esame la richiesta del Mississippi a partire dal prossimo ottobre. (Nys)